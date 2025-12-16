Almerí tras detectarse gripe AH3N2 en niños: "Caso 0 está libre y estaría contagiando en alguna parte de Lima"

A través de una conferencia de prensa, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que se detectaron dos casos de la nueva variante de influenza AH3N2 en dos menores de edad; uno de un año y otra de ocho, en Lima.

En entrevista con Préndete, el experto en salud pública, Marco Almerí, indicó que hay una alerta mundial por el incremento inusual de muchos casos de la Gripe AH3N2 en países del hemisferio norte como Canadá, Estados Unidos, Japón, China, Inglaterra y España.

Casos reportados en Perú y paciente 0

Sobre los casos de Gripe AH3N2 reportados en nuestro país, Almerí detalló que un menor es de Villa el Salvador y el otro de El Agustino (uno de 5 años y el otro de un año), pero llama la atención que ninguno de los dos han viajado al extranjero o recibieron a un familiar proveniente del hemisferio norte.

"Entonces quiere decir que se han contagiado probablemente con un familiar cercano, en el kinder o en el colegio y eso significa que el caso 0 está libre, está contagiando probablemente en alguna parte de la ciudad. Hay que reforzar las medidas de cuidado sobretodo en los grupos vulnerables (mayores de 60 años)", dijo.

¿Cuáles son los síntomas de la Gripe AH3N2?

Almerí detalló que los síntomas son parecidos a los de una gripe convencional con tos, dolor de garganta, fiebre y malestar general. "Lo que hay que cuidar es cuando la faringitis o bronquitis de pronto evoluciona a una neumonía y entonces la saturación de oxígeno en la sangre empieza a bajar como pasaba con el covid y allí es muy útil el pulsoxímetro para ver nuestra saturación de oxígeno en sangre", expresó.

Descarta pandemia

Al ser consultado si la propagación de esta cepa podría llegar a convertirse en una pandemia, descartó esta posibilidad, pero resaltó que en otros países están preocupados por el número de pacientes que rebasan su capacidad de atención y debería preocupar a las autoridades de nuestro país por el número de camas en emergencia y UCI.