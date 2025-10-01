¿Sentarse con las piernas cruzadas es un hábito peligroso para la salud? Esto dicen los especialistas

Cruzar las piernas al sentarse es un gesto tan común que pocos se detienen a pensar en sus consecuencias. Sin embargo, especialistas advierten que mantener esta posición por tiempo prolongado puede traer complicaciones para la salud.

El doctor Marco Almerí explicó que al cruzar las piernas se interfiere en el retorno venoso, es decir, el proceso mediante el cual la sangre que llega hasta los pies debe regresar al corazón luchando contra la gravedad. “Cuando usted cruza las piernas, coloca un obstáculo al regreso de la sangre. Esto puede generar dilatación de venas y várices”, detalló.

Además, permanecer largos periodos en esta postura puede provocar dolores articulares en la cadera o rodillas, empeorar la artrosis en quienes ya la padecen e incluso afectar la columna vertebral, alterando la postura y favoreciendo escoliosis o desviaciones.

¿QUÉ HACER PARA EVITAR PROBLEMAS?

El especialista recomienda:

1. Evitar cruzar las piernas por mucho tiempo; lo ideal es mantener ambas plantas apoyadas en el suelo.

2. Levantarse y caminar al menos cada hora, especialmente si se trabaja frente a una computadora.

3. Usar calzado cómodo y no permanecer sentado por largos periodos sin cambiar de postura.

4. Ejercicios de estiramiento en las piernas y tobillos para favorecer la circulación.

“Sentarse de piernas cruzadas no es dañino si lo hacemos de manera ocasional. El problema surge cuando se convierte en una costumbre diaria y prolongada. Lo mejor es adoptar posturas que cuiden nuestra circulación y articulaciones”, puntualizó Almerí.