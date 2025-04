Es DJ, conductor y maestro de ceremonias: Pedrito rompe estigmas sobre el autismo en adultos

En el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, el programa Préndete presentó una conmovedora entrevista con Pedro Carlos Calcina, un joven de 29 años con diagnóstico del espectro autista que ha roto estigmas al convertirse en DJ, conductor de televisión, editor de video, maestro de ceremonias y más. Acompañado de su padre, Pedro Calcina Vera, y de Sonia Zeballos, directora del área de adultos del Instituto Nacional de Salud Mental, Pedrito compartió su historia de superación.

"El autismo no se cura, es una condición de vida. Inclusión real sin discriminación", dijo con claridad y firmeza ante las cámaras.

Su padre reconoció que el camino ha sido difícil, pero lleno de esfuerzo familiar. “El soporte es la familia, y la fortaleza del hogar es la mamá”, afirmó conmovido. También agradeció a las instituciones de salud mental que han acompañado a su hijo durante años.

Sonia Zeballos recordó que el autismo no desaparece al llegar a la adultez y que aún queda mucho por hacer para lograr una sociedad empática e inclusiva. “No hablamos de enfermedad, sino de neurodiversidad. No son homogéneas, son un mosaico y se necesitan explorar. Y muchos no reciben el apoyo que merecen”, enfatizó.

El testimonio de Pedrito y su familia busca visibilizar a los adultos con autismo, un grupo poco representado y muchas veces invisibilizado.