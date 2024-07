¿Por qué comemos más en invierno? Nutricionista resuelve duda y da consejos para alimentación balanceada

Con la llegada del invierno, muchas personas experimentan un incremento en sus antojos de comidas más reconfortantes y calóricas. Según la nutricionista Claudia Guero, es común que en invierno la gente tienda a consumir más carbohidratos, como panes y chocolates, debido a que el cuerpo busca más energía para combatir el frío. "Nuestro cuerpo piensa que necesita un poco más de energía durante el frío, lo que nos lleva a desear alimentos más calóricos", explicó a Préndete.

A pesar de esta tendencia natural, la nutricionista aclara que no es completamente necesario ceder a estos impulsos, ya que la cantidad adecuada de comida realmente depende del estilo de vida de cada persona. "Más allá de los carbohidratos y azúcares, es fundamental no olvidarnos de las verduras, que son clave para mantener nuestro metabolismo activo", señaló Guero. También recomendó evitar añadir azúcares a las bebidas y priorizar alimentos menos procesados como sopas y guisos caseros, que son menos calóricos en comparación con las comidas compradas fuera de casa.

LA STEVIA NO ES EL ÚNICO EDULCORANTE

Para quienes no pueden resistirse a los dulces, Guero sugiere preparar versiones más saludables de postres tradicionales. "Si queremos preparar un arroz con leche, podemos usar leche descremada en lugar de entera y reemplazar el azúcar con edulcorantes naturales; no solamente tenemos la stevia, también frutos del monje y el yacón", recomendó. Esta adaptación no solo reduce las calorías, sino que también aporta beneficios nutritivos adicionales.

Aunque el invierno nos invita a disfrutar de comidas más calóricas, también ofrece la oportunidad de ser creativos y equilibrados en nuestra alimentación, por lo que no tienes que privarte de nada, solo saber mantener el equilibrio entre lo rico y lo sano.