¿Por qué no te contagias cuando tu pareja está enferma? Médico responde a duda

¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de la cercanía con tu pareja enferma, tú no te contagias? En "Préndete", un especialista nos explicó este curioso fenómeno.

El doctor Marco Almerí aclaró que varios factores influyen en que una persona se enferme y su pareja no. La alimentación juega un papel crucial. Aquellas personas con una dieta rica en proteínas tienden a tener una respuesta inmunológica más robusta. La memoria inmunológica también es un factor importante: si has estado expuesto anteriormente a un virus, tu sistema inmune está preparado para defenderse rápidamente al volver a encontrarse con él, evitando que desarrolles la enfermedad.

Además, el medicó indicó que las personas con condiciones de salud como obesidad, hipertensión y diabetes son más propensas a desarrollar cuadros graves de enfermedades virales. La pandemia de COVID-19 evidenció que estos individuos responden de manera más dramática ante infecciones.

Asimismo, la actividad física es vital. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que las personas sedentarias tienen una peor respuesta frente a virus y bacterias, enfrentando cuadros más severos de infecciones.

RIESGO DE CONTAGIO

Consultado sobre el riesgo de contagio en parejas, el doctor Almerí confirma que el contacto cercano con una persona infectada aumenta significativamente las probabilidades de transmisión del virus. Medidas como el uso de mascarillas, lavado de manos y ventilación adecuada son esenciales para prevenir el contagio. Sin embargo, el hecho de no enfermarse cuando tu pareja está enferma no es inusual. "Si tu pareja está enferma y tú no, significa que tienes un buen sistema inmunológico", señaló.