Cerca de 5.5 millones de peruanos sufren de hipertensión ¿Cómo detectarla y controlarla?

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, Préndete contó con la presencia de dos médicos cardiólogos del Ministerio de Salud (Minsa), el doctor Carlos Díaz y la doctora Alison Herrera, para hablar sobre esta el diagnóstico temprano de esta enfermedad.

ENEMIGO SILENCIOSO

Díaz indicó que la hipertensión es una enfermedad de las arterias que eleva la presión arterial y, a menudo, no presenta síntomas evidentes. En el país, aproximadamente uno de cada cinco adultos es hipertenso, lo que equivale a alrededor de 5.5 millones de peruanos. Sin embargo, la mitad de estas personas no sabe que la padece, ya que no todos tienen acceso a dispositivos para medir la presión arterial en casa.

La única manera de diagnosticarla es mediante la medición de la presión arterial. El valor óptimo es por debajo de 120 mmHg de presión sistólica y 80 mmHg de presión diastólica.

CAUSAS Y PREVENCIÓN

Los especialistas señalan que la hipertensión puede tener diversas causas, como la mala alimentación, la falta de actividad física, el consumo de tabaco, el consumo excesivo de sal y factores genéticos. Cambiar el estilo de vida, como hacer ejercicio regularmente y mantener una dieta balanceada, puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar este mal.

La sal es uno de los principales factores dietéticos que contribuyen a la hipertensión. Se recomienda consumir como máximo una cucharadita de sal al día, incluyendo la sal presente en los alimentos procesados y ultraprocesados. La hipertensión puede causar daños graves a largo plazo, como infartos, hemorragias cerebrales y problemas renales que pueden llevar a diálisis.

Los dolores de cabeza frecuentes, el zumbido en los oídos y el enrojecimiento de la cara pueden ser síntomas de hipertensión, pero la mayoría de los pacientes no presentan síntomas evidentes. Por eso es crucial que las personas se midan la presión regularmente, especialmente si tienen antecedentes familiares de hipertensión.

Para prevenir esta enfermedad, se debe seguir una dieta rica en frutas, verduras y proteínas de alto valor biológico, evitando los alimentos fritos y procesados. La actividad física regular también es fundamental.

Finalmente, el diagnóstico de hipertensión debe ser confirmado por un médico. Una vez diagnosticada, la hipertensión se controla mediante cambios en el estilo de vida y, en algunos casos, con medicamentos. Aunque no se puede curar, se puede manejar eficazmente para llevar una vida saludable.