Día Internacional contra el Bullying: ¿Quién tiene el rol más importante para evitarlo: padres o colegio?

En el marco del Día Internacional contra el Bullying y Acoso Escolar, Préndete contó con la presencia de dos reconocidos especialistas para detallar sobre el tema: el doctor Tomás Angulo y Francis Herrera.

Angulo indicó que en estos casos de violencia, la salud mental de los adolescentes y niños reflejan las tensiones, ansiedades y preocupaciones de los padres, pero también tienen sus propias inquietudes y emociones, como la ira, la rabia y la frustración. El especialista opinó que en el Perú no se le da la debida importancia a la salud mental, y cuestionó la falta de acciones concretas por parte del Colegio de Psicólogos y el Ministerio de Salud para abordar este problema.

Asimismo, mencionó un programa en España conocidos como "Grupos de No Bullying", donde los participantes identifican características personales y reciben apoyo del grupo. Sin embargo, se destacó la falta de iniciativas similares en nuestro país para combatir este problema.

Se discutió también la responsabilidad de los padres en la crianza de sus hijos y cómo esto influye en el comportamiento de los niños hacia sus compañeros. El psicólogo enfatizo que los colegios deben ser más firmes en involucrar a los padres en charlas y actividades relacionadas con el bullying, y que aquellos padres que no participen deberían ser sancionados.

"El padre usualmente no quiere ir a las charlas de colegio, ni siquiera a recibir la libreta. Entonces los colegios deben ser más firmes en decir si el padre no viene a las tres, o cuatro charlas que da el colegio para hablar sobre el no bullying; entonces no lo admitas en el colegio, porque el padre siempre le dirá anda a la mamá, y estará ausente", comentó.

En cuanto a la comunicación, se debe de manejar de manera empática, reconociendo las emociones de la otra persona y respondiendo de manera asertiva para evitar conflictos y fortalecer la autoestima de quienes sufren bullying.