El desempleo juvenil golpea al Perú: 11.3% de menores de 25 años sin trabajo

La situación laboral de los jóvenes en el Perú continúa siendo crítica. Durante el primer trimestre del 2025, la tasa de desempleo entre personas menores de 25 años llegó al 11.3%, según cifras oficiales. Esto refleja una dificultad persistente para ingresar al mercado laboral, en gran parte debido a los requisitos de experiencia previa que imponen las empresas, lo que deja a miles de jóvenes en un círculo de exclusión.

Muchos de los entrevistados reconocen que, pese a haber concluido estudios o estar en proceso de formación, los empleadores exigen hasta dos años de experiencia para puestos de ingreso. “Aplico a trabajos relacionados con mi carrera, pero me piden experiencia que no tengo”, comentó una joven de 19 años. Este escenario genera frustración y aumenta el riesgo de que la población juvenil opte por la informalidad o incluso busque oportunidades fuera del país.

Fundación Forge: un apoyo para iniciar

Ante este panorama, organizaciones como la Fundación Forge ofrecen capacitación gratuita para fortalecer habilidades blandas y preparar a los jóvenes en la elaboración de currículums, entrevistas laborales y trabajo en equipo. La entidad, con presencia en nueve países, beneficia a 10 mil jóvenes por año y en el Perú abrió 200 becas dirigidas a jóvenes de Lima y Callao que busquen acceder a empleos de calidad.

El problema del desempleo juvenil no solo se asocia a la falta de preparación, sino también a la escasa inversión privada y a la inseguridad que desalienta la creación de nuevos puestos de trabajo. Especialistas advierten que esta tendencia puede agravarse si no se generan condiciones favorables para el desarrollo económico. Por ello, cada vez más familias optan por impulsar la migración de sus hijos en busca de un futuro con mayores oportunidades.