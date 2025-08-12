Cuyes contraen 'matrimonio' en festival cajamarquino: con singulares trajes protagonizan curiosa unión

Una singular 'boda' se llevó a cabo durante el "Festival de Cuy", en Chota. Una pareja de cuyes contrajo 'matrimonio' y se dieron el sí frente a todos sus invitados y asistentes de la celebración en Cajamarca.

Los cuyes 'Vicente' y 'Sofía' se vistieron de gala para contraer 'nupcias' en el evento. La roedora andina estaba vestida de blanco con un inmenso velo, mientras que el ejemplar macho lucía un llamativo traje azul y una corbata de color roja.

Cuy hembra busca novio

Los invitados a esta singular 'boda', que también eran cuyes, lucieron sus mejores trajes típicos. Una de las dueñas de los cuyes contó que su mascota es una trabajadora que le gusta tejer con lana de oveja y está en búsqueda de novio. "Ha venido a buscar novio que sea trabajador", dijo.

Cuyes protagonistas de bodas

Cabe resaltar, que los cuyes son los principales protagonistas de las actividades y festividades costumbristas de estas fechas. En otras ocasiones se han reportado simbólicas uniones de estos ejemplares en otras ciudades de Cajamarca.