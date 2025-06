Contamana, la perla de Ucayali: conoce la gastronomía de una de las ciudades más seguras del Perú

Contamana, conocida como “la perla de Ucayali”, no solo cautiva por sus paisajes y calidez humana, sino también por su exquisita cocina regional. Ubicada en la provincia del mismo nombre, esta ciudad amazónica es cada vez más valorada como destino turístico.

La riqueza culinaria es uno de sus grandes orgullos. Platos como el venado a la parrilla con tubérculos, el buetén de pato, la causa chama y el ceviche de carachama forman parte de la carta que enamora a los visitantes. Los cocineros locales fusionan productos de la selva con insumos de la sierra, resaltando sabores autóctonos y técnicas tradicionales.

"Este es un ceviche de pollo con causa amazónica a base de cecina y chorizo, acompañado de su refresco de maíz morado", explica uno de los chefs, mientras otro destaca la variedad de preparaciones con carachama: chilic, ceviche y chicharrón. Y para cerrar, no falta el masato, bebida típica que acompaña los banquetes de la región.

Pero Contamana no solo presume de su gastronomía. Su alcalde, Rodolfo Lobo, asegura que es “la ciudad más segura del Perú”, con apenas 0.65% de incidencia delictiva. “Aquí no hay delincuencia. Eso garantiza tranquilidad para los turistas”, afirmó. Sin embargo, lamenta que por tener tan bajos índices de criminalidad no califiquen para incentivos del Estado destinados a combatir la inseguridad.

La autoridad también subraya el control sobre los visitantes: “Se les pregunta el motivo de su ingreso. Si vienen a buscar trabajo, se les informa que aquí no hay empleo ni para los locales”, explicó. Así, mantienen la seguridad como un sello distintivo.