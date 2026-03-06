Se reporta amago de incendio en sótano de la Clínica La Luz en la avenida Arequipa

Ante la emergencia el personal médico y administrativo fue evacuado de la Clínica La Luz en el Cercado de Lima. Personal de los bomberos atienden el amago de incendio que se habría originado en el sótano del lugar.

Hasta el momento no hay reporte oficial del hecho, ya que los hombres de rojo continúan evaluando la emergencia en el lugar.

Un amago o conato de incendio es la etapa inicial o el principio de un fuego de pequeñas dimensiones, el cual no se ha propagado y puede ser controlado fácilmente con equipos portátiles, como extintores o mantas ignífugas, sin necesidad de ayuda externa profesional. Es una alerta temprana de emergencia que requiere respuesta rápida.

En caso de un incendio, la prioridad absoluta es salvar vidas y alertar a las autoridades de inmediato. Los números de emergencia clave son el 116 (Bomberos) y el 105 (Policía Nacional).

Acciones Inmediatas en caso de incendio

- Mantén la calma: No corras, no grites ni empujes para evitar el pánico colectivo.

- Da la voz de alerta: Avisa a todas las personas en las proximidades sobre el peligro.

- Llama a emergencias: Marca el 116 para contactar a la Central de Emergencias de los Bomberos.

- Evalúa el fuego: Si es un amago de incendio (fuego pequeño recién iniciado) y sabes usar un extintor, intenta apagarlo. Si el fuego es de origen eléctrico, nunca uses agua.