Andrea Llosa vuelve a Panamericana Televisión: "Nuestro equipo de investigación ya está trabajando"

La periodista Andrea Llosa regresa a Panamericana Televisión para conducir un nuevo programa que promete revelar la verdad que tanto buscan los televidentes. En entrevista con Préndete, la conductora aseguró que su sello es la verdad.

"Lo primero es que el caso tiene que ser real. Nunca he tocado un caso que no sea real y eso nunca va a pasar porque yo soy la directora del programa", afirmó, destacando que su equipo de investigación verifica cada historia que llega al set.

Niña conmueve con su historia

Durante su reaparición, Andrea fue abordada por una niña que le confesó entre lágrimas que su padre desapareció y nunca conoció a sus hijos. La menor pidió a la conductora que su padre se acuerde de ella. "Es difícil porque eres un ser humano. Que te cuenten estas historias te calan. Me permite agradecer lo que tengo, afortunadamente yo tengo un papá muy presente", dijo Llosa.

Compromiso con la verdad y respaldo

La periodista invitó al público a contactar a su equipo a través de WhatsApp y redes sociales, que ya se encuentran operativos. Además, aseguró que el programa mantendrá la firmeza y convicción que la han caracterizado a lo largo de su carrera. El cariño del público se hizo evidente cuando adultos y niños se acercaron a saludarla y tomarse fotos. "Da bastante valor y seguridad a las mamás, a las mujeres", comentó una entrevistada.

Verdades ocultas y equipo de investigación en acción

En un video promocional, Andrea adelantó la temática de su espacio. "El 99% de las personas hemos mentido. Hay mentiras que son piadosas, pero otras te cambian la vida. Te vamos a ayudar a que tú puedas saber la verdad de eso que estás sospechando, puede ser infidelidad, alguna traición de amigos o en el trabajo".