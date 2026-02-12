Laura Spoya sufre accidente de tránsito en Surco: su estado de salud es reservado

Laura Spoya, conductora del programa Al Sexto Día de Panamericana Televisión, sufrió un grave accidente de tránsito durante la madrugada en Surco. Ahora se encuentra estable en un centro médico donde sigue siendo evaluada.

Imágenes compartidas en Préndete muestran la magnitud del accidente, pues la parte delantera del vehículo donde se trasladaba la conductora quedó destrozada y el muro donde habría impactado quedó con un gran agujero, el hecho ocurrió frente al colegio Weberbauer. Bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia y trasladar a la modelo a un nosocomio cercano.

Estado de salud reservado

Spoya se encuentra en la clínica San Pablo en el distrito de Surco. Se tuvo conocimiento que su estado de salud es reservado y se encuentra en el área de emergencia, en tanto algunos familiares llegaron hasta el centro de salud.

De acuerdo a información reciente, Laura Spoya entrará a cirugía de emergencia.

NOTICIA EN DESARROLLO...