Puente San Roque deteriorado: piden mantenimiento de estructura ante posible activación de quebradas

Vecinos de Lurigancho-Chosica se encuentran preocupados ante el incremento del caudal del río Rímac por las lluvias que se vienen registrando en los últimos días que podría ocasionar un posible huaico.

Un equipo de Préndete llegó hasta el puente San Roque donde un grupo de residentes se ven perjudicados por el estado de la estructura y piden a las autoridades que se realice el mantenimiento respectivo.

"Queremos que hagan mantenimiento preventivo al puente porque ya se deterioró, le faltan fierros porque se han estado llevando las mismas personas que viven en el río, brindamos la seguridad acá, pero no podemos hacer más", manifestó un vecino.

Riesgo y falta de mantenimiento

Ellos expresaron que al transitar por el puente "corren peligro" por lo que piden el apoyo. Asimismo, mencionaron que la estructura fue pintada; sin embargo, no le dieron el mantenimiento ya que tiene las placas metálicas con huecos y oxidadas.

Muros de contención por seguridad

Uno de los mototaxis de la zona también señaló que instalaron muros de contención al inicio y final del puente peatonal como medida de seguridad, ya que por la estructura circulaban motos lineales y se movía mucho. Algunos residentes también indicaron que por las noches robaban.