¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en el Servicio Militar?

El Servicio Militar en nuestro país es un deber constitucional y una forma de participación ciudadana, predominantemente voluntario, que permite a los peruanos entre 18 y 30 años contribuir a la defensa nacional.
Este servicio se realiza en el Ejército, Marina o Fuerza Aérea, recibiendo formación, beneficios como alimentación, asignación económica, seguro de vida y capacitación técnica, aunque la inscripción a los 17 años es obligatoria para el registro militar.
La norma no implica reclutamiento forzoso, solo busca actualizar el padrón militar. Se deberán registrar tanto hombres como mujeres, independientemente de su interés en el servicio militar voluntario.
¿Cómo inscribirse?
No hacerlo genera una multa y te califica como "omiso", pero no te obliga a servir, solo te permite regularizar tu situación para, si lo deseas, postular al servicio voluntario.
Para inscribirte en el Servicio Militar Voluntario en nuestro país, necesitas tener entre 18 y 30 años, DNI, constancia de inscripción (o libreta militar), certificado de estudios primarios, declaraciones juradas de soltería y no tener antecedentes, y manifestar tu voluntad de acuartelamiento.
Cabe señalar que, además de pasar un examen médico y ser seleccionado por la institución (Ejército, Marina o Fuerza Aérea) a la que postules, ya que es voluntario, pero requiere un proceso de selección formal.