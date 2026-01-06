Esteban Silva: Con Delcy Rodríguez continúa la censura y los ataques a la prensa en Venezuela

En entrevista con el programa Préndete de Panamericana Televisión, el internacionalista Esteban Silva analizó las primeras acciones de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El especialista señala que, al parecer, su gestión será igual al de su antecesor Nicolás Maduro Moros, y eso quedó demostrado la tarde de ayer cuando se detuvo por unas horas a 14 periodistas.

ALGO PREDECIBLE

Si bien ya todos fueron liberados, indicó que es una señal clara que la censura continuará en el país y ejercer la libertad de información podría llevar a la cárcel a los periodistas nacionales y extranjeros.

Considera que era algo predecible, ya que Rodríguez Gómez trabajó estrechamente desde hace años con Nicolás Maduro, lo secundó en sus decisiones por eso mantiene su política en todos los flancos.