Así luce Mesa Redonda a 24 años de devastador incendio que cobró la vida de 277 personas

Una de las tragedias más grandes registradas en el Cercado de Lima, ocurrió el 29 de diciembre de 2001, durante el incendio en Mesa Redonda tras la explosión de un artefacto pirotécnico que cobró la vida de 277 personas y dejó a 180 personas desaparecidas.

Un día como hoy, se cumplen 24 años de ocurrida la tragedia, y un equipo de Préndete llegó hasta el jirón Andahuaylas para corroborar las condiciones en las que se encuentra el lugar y corroboró que con el paso de los minutos continúan llegando los compradores.

Serenos y vallas

Asimismo, se nota la presencia de serenos de la Municipalidad de Lima y se han colocado vallas para el pase fluido de transeúntes. Aunque no hay mucho público, días anteriores (24 y 25 de diciembre) la zona lucía abarrotada.

Hidrantes en zona