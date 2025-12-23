Precios de pasajes en terminales terrestres reportan alza en casi 100% a pocas horas de la Navidad

Faltan pocas horas para celebrar la Navidad y muchas familias están acudiendo a los terminales terrestres para abordar buses interprovinciales que los lleven a sus destinos para compartir con sus seres queridos.

Un equipo de Préndete llegó hasta el terminal en 28 de julio donde los precios de los pasajes para provincias se han duplicado. Es decir que si usted pagaba S/80 ahora deberá pagar S/160 y los precios se mantendrán este 23 y 24 de diciembre.

Precios de pasajes para el norte y sur del país

Si viaja del norte o al sur en tramos largos los precios han incrementado al 100%, pero si hace rutas cortas como al sur chico entonces pagará adicional un 10%. El costo de pasajes para Pisco se han elevado en solo S/10.

Una madre de familia señaló que los precios de los pasajes a Piura ahora cuestan 200 soles. Con el paso de los minutos, los viajeros continúan llegando hasta el terminal de 28 de julio a la espera de abordar estos buses para celebrar las fiestas navideñas en familia.