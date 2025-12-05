Se celebra el Día del Bombero Voluntario: Así es la labor de los "héroes de rojo"

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) celebra este 2025 su 165° aniversario de creación y el Día del Bombero Voluntario, conmemoraciones que tienen como día central hoy 5 de diciembre.

En el Día del Bombero Voluntario del Perú se rinde homenaje a los hombres y mujeres que, de manera desinteresada y valiente, arriesgan sus vidas para proteger a la comunidad en situaciones de emergencia.

La elección de esta fecha conmemora la fundación de la primera estación de bomberos del país, la compañía "Unión Chalaca N.º 1", establecida en el puerto del Callao en 1860. La celebración fue reconocida oficialmente en 1957.

La importante labor de los Bomberos

Con más de 152 estaciones distribuidas en el territorio nacional y alrededor de 10,000 integrantes activos, la organización mantiene su vigencia como pilar de la respuesta ante emergencias.

La labor de los bomberos en Perú, a cargo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), es salvar vidas y proteger bienes mediante la prevención, control y extinción de incendios, atención a emergencias médicas (primeros auxilios, rescate vehicular), y respuesta ante desastres naturales o provocados, actuando de forma gratuita y voluntaria, con capacitación constante y participación activa en simulacros para estar preparados ante cualquier eventualidad en el país.