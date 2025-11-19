Miraflores: Serenazgo reduce a ladrón y logra recuperar celular robado

Un agente del serenazgo de Miraflores logró detener a dos presuntos roba celulares que intentaron escapar en una motocicleta luego de sustraer el teléfono a una joven en plena vía pública. El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando una discusión entre varias personas fue aprovechada por uno de los sujetos para acercarse a la víctima y quitarle el aparato que llevaba en la falda.

Miraflores: robo captado por cámaras termina con intervención del serenazgo

Las cámaras de videovigilancia del distrito registraron el momento en que el hombre, vestido con una casaca roja y negra, simuló intervenir en la pelea para distraer a la mujer y luego subir rápidamente a una pequeña moto conducida por su cómplice. Sin embargo, la central de monitoreo alertó a las unidades cercanas y se activó un cerco de seguridad para impedir su fuga.

Un sereno que se encontraba en el óvalo de Miraflores interceptó la motoneta y aplicó una maniobra para desestabilizarla, logrando que ambos ocupantes cayeran al suelo sin causar mayores lesiones. Tras la intervención, se hallaron otros dos teléfonos entre las pertenencias de los detenidos, presuntamente también de procedencia ilícita.

Las autoridades recordaron que estos robos suelen ocurrir en horarios nocturnos, cuando gran parte de los transeúntes está distraída o bajo los efectos del alcohol. Además, señalaron que muchos de estos vehículos menores circulan sin casco ni identificación, lo que dificulta su fiscalización y aumenta el riesgo de accidentes para peatones y conductores.