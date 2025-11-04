Préndete

Paro de transportes: presidente José Jerí se reúne con transportistas en Acho

El mandatario llegó caminando hasta esta zona para conversar con los transportistas e indicó que tendrán una estrategia mucho más contundente contra la delincuencia.



El presidente de la República, José Jerí, llegó esta mañana hasta la plaza de Acho, para reunirse con representantes gremiales y autoridades tras el paro de transportistas que se realiza de manera parcial en Lima y Callao. 

Acompañado del Primer Ministro, Ernesto Álvarez, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y otras autoridades, el mandatario llegó caminando hasta esta zona para conversar con los transportistas quienes portan banderolas con mensajes de "Por la paz y la vida".

Estrategia más contundente contra delincuencia

"Vamos a tomar algunas ideas de lo que va a ser una estrategia mucho más contundente en un nivel mucho más extenso contra la delincuencia, habiendo mapeado gran cantidad de bandas, identificado lugares, se prepara un contrataque y sobre ello generar más resultados", manifestó el jefe de Estado.

Acción contra la delincuencia

Jerí indicó que el Estado antes no ha sabido articular sus esfuerzos y su gobierno ha empezado a articular de manera distinta y contundente. "La delincuencia ataca estratégicamente, saben que estamos en guerra contra ellos. Hay una mente que está detrás de ellos y esa es la que debemos encontrar, ese es el enemigo común de todos", agregó el mandatario.


