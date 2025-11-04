Paro de transportes: presidente José Jerí se reúne con transportistas en Acho

El presidente de la República, José Jerí, llegó esta mañana hasta la plaza de Acho, para reunirse con representantes gremiales y autoridades tras el paro de transportistas que se realiza de manera parcial en Lima y Callao.

Acompañado del Primer Ministro, Ernesto Álvarez, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y otras autoridades, el mandatario llegó caminando hasta esta zona para conversar con los transportistas quienes portan banderolas con mensajes de "Por la paz y la vida".

Estrategia más contundente contra delincuencia

"Vamos a tomar algunas ideas de lo que va a ser una estrategia mucho más contundente en un nivel mucho más extenso contra la delincuencia, habiendo mapeado gran cantidad de bandas, identificado lugares, se prepara un contrataque y sobre ello generar más resultados", manifestó el jefe de Estado.

Acción contra la delincuencia

Jerí indicó que el Estado antes no ha sabido articular sus esfuerzos y su gobierno ha empezado a articular de manera distinta y contundente. "La delincuencia ataca estratégicamente, saben que estamos en guerra contra ellos. Hay una mente que está detrás de ellos y esa es la que debemos encontrar, ese es el enemigo común de todos", agregó el mandatario.