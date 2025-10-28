Especialista recomienda a Jerí diseñar estrategia de seguridad con FF.AA. y PNP y no solo asistir a operativos

Pese al estado de emergencia en Lima y Callao decretado por el Gobierno de José Jerí, continúan registrándose crímenes. En las últimas horas se registró el asesinato de un chofer en Ventanilla, hecho que generó indignación y que un grupo transportistas acaten un paro en reclamo de medidas concretas de seguridad.

En diálogo con Préndete, José Manuel Saavedra, experto en seguridad ciudadana, señaló que el Gobierno debe centrarse en los próximos seis meses, en reducir las extorsiones y sicariato, que es lo que produce más miedo en la población.

"Está bien que el presidente haya asistido las dos primeras semanas a los operativos; sin embargo, hoy le toca al presidente ser estadista, es diseñar junto a las cabezas de las Fuerzas Armadas y la Policía, la estrategia de seguridad nacional", indicó.

Presencia de Premier en acciones

Asimismo, resaltó que el Gabinete liderado por el Premier Ernesto Álvarez, también tiene que liderar las acciones contra la delincuencia. "Estamos viendo mucho la presencia presidencial y no del Primer Ministro", agregó.

Estado de emergencia focalizado

Saavedra resaltó que el estado de emergencia debería ser focalizado por la falta de capacidad logística en patrulleros y cámaras. "Esta estrategia de control territorial permitiría desarticular bandas criminales en Lima y Callao, extraer a estos cabecillas y luego encarcelarlos", dijo.