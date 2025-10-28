Reabren pase vehicular en avenida Gambetta tras bloqueo de transportistas por asesinato de chofer

El pase vehicular fue reabierto en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao, luego de que se cerrará el acceso por el paro que acata un grupo de transportistas por el asesinato de un conductor en pleno estado de emergencia.

Un equipo de Préndete, llegó hasta la mencionada vía y conversó con algunos conductores quienes indicaron a nuestro reportero Lucho Santos que se encontraban más de dos horas esperando para circular.

En el lugar se observaban largas filas de vehículos entre autos, camiones, mototaxis y tráilers ya que una policía de tránsito restringió el acceso por los enfrentamiento registrados entre los transportistas.

Reabren pase vehicular

Durante la transmisión en vivo, la policía reabrió el pase vehicular para las unidades luego de dos horas. Sin embargo, continúan registrándose los reclamos del grupo de transportistas quienes indicaron que esperan la presencia de las autoridades.

Pedido a presidente Jerí

Uno de los transportistas indicó que espera que el presidente José Jerí tome acciones concretas, mientras que una entrevistada cuestionó las medidas del gobierno porque continúan registrándose asesinatos contra trabajadores del sector transporte.