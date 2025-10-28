Choque entre tren del Ferrocarril Andino y bus en El Agustino: reportan al menos diez heridos

Varias personas resultaron heridas tras el choque entre un bus de transporte público y un tren del Ferrocarril Andino. El hecho ocurrió la mañana de este martes 28 de octubre, en el distrito de El Agustino.

De acuerdo a versión de algunos testigos, la unidad de transporte público habría invadido la vía férrea. En una grabación se observa, que el tren impactó contra el bus y contra otro vehículo menor.

Según los vecinos, bus de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (Etrascpsa), conocida como la Línea "10E", no habría respetado las sirenas del tren que suelen sonar cuando circulan por la vía férrea. También otro vehículo tico resultó afectado al momento de la colisión.

Heridos y restricción en vía

Usuarios en redes sociales reportaron que al menos 10 personas resultaron afectadas. El chofer del bus de la línea 10E, varios pasajeros y el conductor del vehículo menor se encontrarían entre los heridos.

Debido al accidente, la vía se encuentra restringida generando congestión vehicular en las avenidas aledañas. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los afectados quienes fueron trasladados a hospitales cercanos.