Señor de los Milagros sale en su quinto recorrido del mes: miles de files acompañan al Cristo Moreno

Miles de fieles acompañan al Señor de los Milagros en su quinta procesión del año, que dio inicio a las 6:00 a.m. desde el Santuario de Las Nazarenas en el Centro de Lima, este martes 28 de octubre.

El anda con la imagen del Cristo Moreno avanzó por el jirón Huancavelica hacia la avenida Tacna, donde se programó una misa en honor al Cristo Moreno antes de continuar el recorrido por el centro de la capital.

Recorrido de Cristo Moreno

Tras la eucaristía, la imagen recorrerá las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, ingresará a Cañete y continuará por Alfonso Ugarte. Luego visitará el Hospital Arzobispo Loayza para bendecir a pacientes, recibirá un homenaje y proseguirá hacia la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados en la avenida Venezuela.

Retorno a las Nazarenas

El retorno se realizará por la avenida Venezuela, conectando con los jirones Mariano Moreno, Recuay, Loreto, y las avenidas Bolivia y Garcilaso de la Vega. La procesión finalizará al ingresar a la avenida Tacna para retornar al Santuario de Las Nazarenas, completando el circuito programado.

Desvíos y rutas alternas

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) implementó un plan de desvíos y rutas alternas debido al cierre de múltiples vías en el centro de Lima. Los cambios en el tránsito vehicular se mantendrán durante todo el desarrollo de la procesión para garantizar la seguridad de los participantes.