Retiro de AFP: especialista financiero aconseja pagar deudas e informarse bien antes de invertir

Más de 7 millones de afiliados al Sistema Privado de Pensiones podrán ingresar desde este martes 21 de octubre, a las plataformas de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para iniciar con el trámite para el retiro de hasta 4 UIT (hasta S/ 21,400) de su fondo de pensiones.

Felipe Paz, especialista en gestión financiera, señaló en diálogo con Préndete que la recomendación en general para las personas que van a retirar su AFP y tienen deudas, busquen disminuirlas las que mayor interés les están generando.

“Partan por las deudas que recién hayan empezado o tengan menor antigüedad, ya que cada vez que se acceda a un tipo de financiamiento, la primera mitad del cronograma casi todo lo que se paga es interés, entonces si estas en la mitad te conviene hacer pagos al capital porque vas a ahorrar bastante dinero”, aconsejó el experto.

Inversión responsable o para rendimiento

Paz cuestionó el sistema en que funcionan las AFP, resaltó que, si los afiliados tienen la oportunidad de retirar su fondo, pueden hacerlo, pero utilizando el dinero inteligentemente para pagar deudas o generar un rendimiento a futuro.

Informarse bien si se invierte dinero

Sobre la posibilidad de que las personas decidan invertir su dinero, resaltó la importancia de informarse bien y no dejarse guiarse de personas que tienen muchos seguidores o caer en estafas latentes en el mercado.