Damnificados por incendio en SJM temen perder sus viviendas por invasiones de terrenos

Los damnificados del incendio en la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, se encuentran atemorizados de ser desalojados de sus viviendas y denuncian que personas ajenas buscan ser beneficiados con los donativos que se vienen entregando a los afectados.

Un equipo de Préndete llegó hasta la zona y conversó el dirigente de la asociación "Hijos de Dios", quien contó que son cuatro asociaciones que han perdido todo y no se han retirado de sus predios porque los están cuidando por temor a ser desalojados.

"Nosotros no hemos bajado a 28 porque estamos cuidando nuestros terrenos, porque quizás la Municipalidad de Lima está pensando en botarnos a todos, pero eso no va a suceder porque estamos a puertas de Navidad. Tenemos hijos pequeños que estudian en colegios alrededor, tenemos postas y vivimos acá 15 años", dijo el dirigente.

Piden materiales y aseguran tienen papeles de posesión

Asimismo aseguró que solo son 150 personas en las cuatro asociaciones y no como se ha mencionado que son más de 700. El dirigente pide apoyo urgente de materiales para que puedan levantar sus chozas y continuar viviendo en la zona.

Otra de las afectadas clamó por ayuda y aseguró que cuenta tanto con la constancia de posesión de terreno expedido de la municipalidad, así como el autovaluo. "Somos varias familias que no tenemos dónde vivir", dijo una madre.

Opina la calle sobre falsos damnificados

Consultamos en la calle a los ciudadanos de a pie quienes lamentaron que personas se aprovechen y busque su propio beneficio cuando no lo necesitan. Por ello, señalan que deberían tener data de los pobladores.

"Hay gente con mal espíritu, los verdades damnificados son lo que debían merecer esa atención y se meten la gente y aprovecha la oportunidad, no me parece que está bien. Hay que hacer una exhaustiva investigación y hay que empadronar que deberían hacer", dijo un entrevistado.