Mujer policía no quiso pagar S/2: detienen a chofer tras negarse a dar pase gratis a familia de suboficial

Siete efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron y detuvieron a un chofer de transporte público luego de que se negara a brindar pase gratuito a la familia de una suboficial, identificada como Teresa Cuba Lara.

El hecho fue grabado por los demás pasajeros. Según los videos, Cuba Lara —vestida de civil— subió al bus junto a su esposo e hijo, negándose a pagar el pasaje habitual con el argumento de que su identificación policial le otorgaba derecho a viajar sin costo. Además, exigió que el beneficio se extendiera a sus acompañantes.

El conductor se negó, señalando que la ley no cubre a familiares, lo que derivó en una fuerte discusión que mantuvo el vehículo detenido por más de 30 minutos. “Acá está mi carnet. Yo estoy identificada”, se escucha decir a la suboficial en el registro, mientras los usuarios reclamaban por la demora.

Poco después, siete policías motorizados llegaron al lugar tras la llamada de Cuba Lara. En las imágenes se observa cómo el chofer —que grababa todo con su celular— fue reducido y llevado por la fuerza a la Comisaría de Monserrate. Según testigos, en la dependencia policial le confiscaron el teléfono y se levantó un acta por resistencia y desobediencia a la autoridad.

El uso de un amplio contingente policial por un conflicto de dos soles generó indignación en redes sociales, donde cientos de cibernautas denunciaron abuso de poder y exigieron sanciones. La polémica creció al conocerse que la suboficial tiene al menos dos denuncias previas por agresión, lo que ha motivado pedidos de investigación interna en la PNP.