Tras locura por Mundial de Desayunos: Peruanos piden declarar el Día del Pan con Chicharrón

El Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos ha desatado la locura en los peruanos, por lograr que el pan con chicharrón pase a la final logrando una votación récord de casi 10 millones de votos ante la marraqueta chilena.

La Plaza Manco Cápac, en La Victoria, fue escenario de una verdadera fiesta gastronómica donde asistentes de diversos lugares celebraron el pase a la final y más de 5 mil personas degustaron gratis el riquísimo pan con chicharrón.

Piden declarar el Día del Pan con Chicharrón

Javier Vargas Guimaray, presidente de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú (ARMAP), señaló en diálogo con Préndete, que van a plantear al Ministerio de Agricultura establecer el Día del Pan con Chicharrón.

"Yo creo que los congresistas están llamados a votar por el Perú, a votar por la gastronomía peruana para que sea potencia mundial", señaló Vargas durante la elaboración del pan con chicharrón más grande del mundo.

Qué lleva el pan con chicharrón y dónde votar

Un buen pan con chicharrón lleva acompañado su camote frito, sarza de cebolla y su ajicito. Recuerde que debe votar por Perú en las redes sociales de Ibai en las plataformas de TikTok, Instagram y YouTube.