Préndete

04/09/2025

Niña campeona de taekwondo pide apoyo para viajar a torneo internacional en Brasil

Zoe Trigoso, reciente campeona nacional, representará al Perú en el Panamericano de Taekwondo 2025, pero aún necesita fondos para cubrir sus gastos de viaje.



En el marco del Día Internacional del Taekwondo, el programa Préndete mostró la historia de Zoe Trigoso, una talentosa niña que a sus cortos años ya se ha convertido en campeona nacional de esta disciplina y ha representado al Perú en competencias internacionales.

Este 19, 20 y 21 de septiembre, Zoe participará en el Panamericano de Taekwondo que se realizará en Brasil, pero su familia aún busca cubrir los gastos de estadía y alimentación. “Hemos conseguido los pasajes vendiendo rifas y marcianos en la puerta del colegio y en el mismo taekwondo, pero lo que nos falta es la bolsa de viaje”, explicó su madre.

La pequeña campeona ha demostrado perseverancia y talento, inspirando a otros niños a luchar por sus sueños. “Que nunca se rindan y siempre cumplan sus sueños”, fue su mensaje a quienes la escuchaban.

Las personas o empresas interesadas en apoyar a Zoe pueden comunicarse al número de contacto de su familia: 988 365 781.


Temas Relacionados: NiñaPréndeteTaekwondoTorneo

También te puede interesar:

BANNER