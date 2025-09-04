Niña campeona de taekwondo pide apoyo para viajar a torneo internacional en Brasil

En el marco del Día Internacional del Taekwondo, el programa Préndete mostró la historia de Zoe Trigoso, una talentosa niña que a sus cortos años ya se ha convertido en campeona nacional de esta disciplina y ha representado al Perú en competencias internacionales.

Este 19, 20 y 21 de septiembre, Zoe participará en el Panamericano de Taekwondo que se realizará en Brasil, pero su familia aún busca cubrir los gastos de estadía y alimentación. “Hemos conseguido los pasajes vendiendo rifas y marcianos en la puerta del colegio y en el mismo taekwondo, pero lo que nos falta es la bolsa de viaje”, explicó su madre.

La pequeña campeona ha demostrado perseverancia y talento, inspirando a otros niños a luchar por sus sueños. “Que nunca se rindan y siempre cumplan sus sueños”, fue su mensaje a quienes la escuchaban.

Las personas o empresas interesadas en apoyar a Zoe pueden comunicarse al número de contacto de su familia: 988 365 781.