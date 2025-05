Día de las Madres: lo que los peruanos le dirían hoy a la mujer que les dio la vida

En el Perú, el amor por mamá no se limita a un solo día, pero cada segundo domingo de mayo se convierte en una oportunidad especial para decir en voz alta todo aquello que a veces cuesta expresar. Por ello, el equipo de Préndete salió a las calles a preguntar a los ciudadanos: ¿Qué le dirías a tu mamá hoy?

HABLA EL PUEBLO

Algunos evocaron momentos de profunda ternura, como aquel joven que recordó la vez en que su madre no se despegó de su lado durante una larga hospitalización. “Estaba enfermo y los doctores no querían que se quede, pero ella insistía: ‘yo estoy aquí para él’”, narró.

Otros agradecieron su fortaleza. “Mi mamá luchó sola con nosotros porque mi papá se fue cuando yo tenía tres años. Gracias a ella y a mi abuelita, salimos adelante”, dijo un joven visiblemente emocionado. “Te amo, mamita, eres la mejor del mundo”, añadió.

También hubo palabras de gratitud por los gestos silenciosos: estar tras una ruptura amorosa, apoyar en los estudios o simplemente acompañar en silencio. “Sé que a veces discutimos, pero no sé qué haría sin ti”, dijo una joven con la voz entrecortada. Otra afirmó: “Gracias a ti voy a ser una gran profesional”.

El homenaje se extendió incluso a las propias madres que respondieron con amor. Una mujer, con sus hijas al lado, dijo con orgullo: “Mis hijas son mi vida, me he dedicado 100% a ellas”. En tanto, otra compartió una anécdota con su madre ya fallecida: “Recuerdo los viajes a Chiclayo y las idas al teatro. Son memorias que no se borran”.

El mensaje que se repite, en todas sus formas, es uno: el amor de madre deja huella. Y aunque muchas veces no sepamos cómo decirlo, siempre hay tiempo para recordarle cuánto la queremos. Porque como bien dijo una madre: “Para nosotras no existen cumpleaños, descansos ni feriados. Desde que llega un hijo al mundo, los 365 días del año son para ellos.”