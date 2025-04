Rocío Miranda indignada con Dina Boluarte: “No tiene los pantalones de combatir la delincuencia”

En medio de esta ola de inseguridad ciudadana que se vive en el Perú, el cual tiene diariamente un muerto, la conductora de Préndete, Rocío Miranda mostró su indignación por el trabajo que viene realizando Dina Boluarte al frente del Poder Ejecutivo.

Rocío no se quedó callada y manifestó que el grupo que acompaña a la mandataria en su gestión, no tienen las estrategias necesarias para reducir el índice criminal que azota a todos los ciudadanos, quienes viven con el miedo de que les pueda suceder algo.

“Todas las personas que han sido amenazadas, extorsionadas, amedrentadas, estamos en todo nuestro derecho de protestar ante un Gobierno que no hace nada. A un Gobierno que no tiene los pantalones para poder combatir la delincuencia (…) La señora Dina Boluarte vive en un mundo paralelo, vive en un mundo donde no hay extorsiones”, enfatizó.

LO ÚNICO QUE LES IMPORTA ES COBRAR SUS SUELDOS

Para Rocío Miranda, las diversas autoridades que fueron elegidas en las elecciones generales del 2021, lo único que les importa es cobrar su sueldo puntualmente, haciendo caso omiso a lo que viven los ciudadanos todos los días en las calles del país.