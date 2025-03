Habla el pueblo: ¿Servirá el estado de emergencia en Lima y Callao?

Tras el asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores, y la ola de criminalidad en el país, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció que se decretará el estado de emergencia en Lima y Callao en las próximas horas.

Un equipo de Préndete salió a las calles para recoger el sentir de los ciudadanos ante el anuncio del premier Adrianzén y las opiniones de los encuestados son divididas. Algunos consideran que la medida no funcionará, mientras otras respaldan la propuesta.

Habla el pueblo

"No ha resultado nunca, deben darle el trabajo completo a la PNP y poner autoridades que conocen el asunto y no abogados", dijo un entrevistado. "Ya se ha aplicado el estado de emergencia y no se ha visto una mejora, se necesita un cambio integral en la política de cómo se trata el tema de seguridad y parte desde la cabeza", mencionó otro transeúnte.

Otros piden esperar resultados del Ejecutivo. "Esperemos que se de (estado de emergencia) porque hay mucha inseguridad. Hay que darle oportunidad al Gobierno porque los resultados no se ven allí mismo", manifestó.

Algunos ciudadanos indican que la solución no solo se dará con el cambio del ministro del Interior, sino debe haber colaboración de Fiscalía y municipalidades. Asimismo, esperan trabajo de inteligencia de la Policía para ver reales cambios.