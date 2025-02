Karla Tarazona a las autoridades por casos criminales: “Solo quieren llenarse los bolsillos”

En medio de la ola de criminalidad que azota en el Perú, la conductora de Préndete, Karla Tarazona se pronunció acerca del índice de inseguridad ciudadana que se registra día a día en el país y criticó a las autoridades que deberían encargarse de velar por el bienestar de las personas.

En declaraciones, Karla mencionó que desde el Ejecutivo hasta el Legislativo no existe la voluntad de poder trabajar en beneficio de los peruanos, ya que no se implementan estrategias para luchar contra la inseguridad ciudadana, y lo único que buscan se llenar sus arcas económicas.

“Desde nuestras autoridades hay mucha corrupción. No hay ganas de salir adelante, lo que hay ganas es de llenarse los bolsillos de plata de asegurarse la vida, que su familia este bien posicionada y a los demás (ciudadanos) que les parta un rayo”, comentó.

NADIE ESTÁ TRANQUILO EN EL PERÚ

Los altos índices delincuenciales en el Perú han hecho que muchas personas migren a otras partes del mundo, por lo que Karla Tarazona aseveró que ninguna persona que vive en el país puede tener la certeza de regresar con vida cada vez que sale a la calle.

“Vivimos en un país donde ya no existe la tranquilidad. Ya no se puede salir hacer compras a la esquina. Prácticamente no se puede hacer nada, porque vivimos pendientes de la delincuencia (…) Hasta un cupo de S/1.50 vale para matar una vida, a ese extremo hemos llegado, ya no interesa nada”, sostuvo.