Más de 25 familias lo pierden todo tras voraz incendio en Breña: Conozca cómo ayudar a los afectados

Más de 25 familias que tenían sus viviendas en una quinta ubicada en la cuadra 10 del jirón Tarapoto, en Breña, lo han perdido todo tras un voraz incendio ocurrido el pasado 26 de diciembre.

Testimonios desgarradores relatan cómo algunos lograron salvar a sus mascotas, mientras otros lamentan la pérdida de sus ahorros y pertenencias acumuladas durante años. Una vecina, que tenía desde 1970 viviendo en la zona, comentó entre lágrimas: “en chancletas me he quedado, no tengo nada”.

“Es una pesadilla”, agregó.

NECESITAN APOYO

Aunque han recibido donaciones en alimentos y ropa, los damnificados señalan que necesitan materiales de construcción para reconstruir sus hogares: vigas, calaminas y otros insumos. Vecinos y voluntarios han trabajado para retirar los escombros, pero falta mucho por hacer.

“Lo que ahora sí necesitamos son las vigas para la casa porque todo el mundo quiere entrar a su vivienda, hay niños, hay personas mayores enfermas, que ya se están enfermando de la garganta porque hace frío y por más que nos han dado colchita”, sostuvo una mujer.

Si desea colaborar, puede acercarse a la cuadra 10 del jirón Tarapoto, en Breña. Cada aporte cuenta para que estas familias puedan reconstruir su vida tras este difícil inicio de año.