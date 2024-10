A ciegas y en 16 segundos: conozca al peruano que rompió récords mundiales en el cubo Rubik

Gianfranco Huanqui, un joven peruano, ha llevado la pasión por el cubo Rubik a un nivel impresionante, convirtiéndose en un campeón mundial con tres récords y destacando como subcampeón en la categoría de "cubo Rubik a ciegas". Su destreza y velocidad, armando este rompecabezas en tan solo 16 segundos, lo han convertido en un referente en el mundo del speedcubing, el deporte de resolver cubos de Rubik en el menor tiempo posible.

Lo que comenzó como una simple curiosidad cuando un docente armó el cubo frente a sus estudiantes, encendió en Gianfranco una pasión que lo llevó a practicar sin descanso desde los 16 años. A pesar de no ser el mejor estudiante en su clase, encontró en este reto un camino para superarse. “Había muchos chicos que lo hacían mejor que yo, pero eso no me detuvo”, recordó el campeón.

Gianfranco participó por primera vez en un torneo en 2013, donde quedó en último lugar, pero la experiencia lo impulsó a seguir adelante. Poco después, logró armar 14 cubos Rubik sin ver, batiendo récords a nivel nacional y sudamericano. "Cuando logras algo grande, a veces es como alcanzar diez logros en uno", explicó a Préndete

Además de competir, Huanqui ha encontrado una misión: inspirar a los más jóvenes a descubrir su potencial. Ha creado su propia marca de cubos y da charlas en colegios, buscando despertar en los niños el interés por este deporte. “El cubo me ayudó a descubrir mi talento, y creo que muchas personas también podrían tener un talento oculto que no descubrirán si no lo intentan”, comenta.

El speedcubing no solo requiere velocidad, sino también estrategia y concentración. Gianfranco es el ejemplo de que el éxito no depende de ser un genio, sino de tener pasión y dedicación.