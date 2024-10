Caso Jaime Chincha: Â¿Los padres pueden demandar a los hijos por pensiÃ³n de alimentos?

El reciente caso del periodista Jaime Chincha ha generado un intenso debate en las redes sociales tras la demanda presentada por su madre, quien lo acusa de no brindarle el apoyo económico necesario. La denuncia, que solicita una pensión de alimentos, ha puesto en discusión la responsabilidad de los hijos hacia sus padres en situaciones de necesidad.

¿LOS PADRES PUEDEN DEMANDAR A SUS HIJOS POR ALIMENTOS?

En Perú, la legislación establece que los hijos tienen la obligación de asistir económicamente a sus progenitores cuando estos no pueden mantenerse por sí mismos, especialmente en casos de vejez o enfermedad. Según la abogada Claudia Zumaeta, los requisitos legales para que un padre pueda demandar a un hijo son claros: "El padre debe demostrar una necesidad imperiosa de ser asistido, ya sea por una afección de salud, enfermedad degenerativa o porque no tiene medios para subsistir", explicó la letrada a Préndete.

Zumaeta también aclaró que, aunque la ley obliga a los vástagos a asistir a sus procreadores en situaciones de necesidad, no establece que estos deban "devolver" a sus padres lo que recibieron durante la crianza. "Esto no es un tema de obligación, sino moral", enfatizó la abogada. "La ley no dice que, al ser mayor de edad, debas mantener a tus padres por lo que hicieron por ti. Cada hijo actúa según su conciencia y situación", opinó.

Si el juez dictamina que Chincha debe brindar el apoyo económico solicitado y este se niega a cumplir, podría enfrentarse a graves consecuencias legales. "Si después de una sentencia, el hijo no cumple con la obligación y tiene capacidad económica comprobada, podría ser encarcelado", advirtió la experta en derecho.