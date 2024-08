¿Qué hacer si eres testigo de violencia contra la mujer?

Los videos de Christian Cueva agrediendo a su esposa Pamela López han conmocionado al país, ya que reflejan la grave situación que atraviesa el país con respecto a la violencia contra la mujer.

Una de las barreras que tienen muchas víctimas o testigos de estos hechos violentos es que no saben qué procedimiento seguir al momento de interponer esta denuncia o desconfían de los actores del sistema de justicia.

El abogado José Chuman señala que muchas veces las mujeres agraviadas o los testigos temen ir a la comisaría, Fiscalía o una entidad pública. Ante esta situación, recomendó llamar a la línea 100, un mecanismo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Nadie debe ser maltratado sea cual fuere la situación, una niña, una anciana, una mujer. En general, cualquier persona que rebasa el límite que la ley establece y afecta tus derechos tiene que ser denunciada. Ahora, yo tengo temor a acercarme una comisaría, no quiero ir a la Fiscalía o no quiero ir una entidad pública, simplemente cojo el teléfono llamo a la línea 100 y solicito la ayuda inmediata. Recuerden que la línea 100 es del Ministerio de la mujer y cualquiera puede hacer efectiva la denuncia. De repente yo soy vecino del 402 y veo en el 403 ‘pobrecita la mujer, pobrecita la niña le pegan, ¿qué hago?, hago efectivo el conocimiento de ese evento ante la autoridad para que ellos desplieguen la pesquisa, venga una unidad especializada del Ministerio de la Mujer y pueda llevar a cabo la acción investigativa, no guardemos silencio”, explicó el letrado.

"Brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar o que conozcan un caso. La llamada es gratuita al número 100, desde un teléfono fijo o celular desde cualquier parte del país. La Línea 100 funciona las 24 horas, todos los días de la semana.", se lee en el portal del MIMP

¿HAY UN TIEMPO LÍMITE PARA DENUNCIAR A UN AGRESOR?

Ante la pregunta de la conductora de Préndete, Karla Tarazona sobre si existe un tiempo límite para denunciar a un agresor, el especialista sostuvo que “los delitos prescriben”, pero que, si la afectación ha sido “grave", no hay una línea temporal estática” y que el obstáculo podría ser la recopilación de las pruebas.

“Recordemos algo, los delitos prescriben, pero si la afectación ha sido de alguna manera grave, no hay una línea temporal estática. Digamos: ‘me agredió hace uno o dos años, ¿puedo denunciar?’, lo puedo hacer, ¿qué es lo difícil?, la recopilación de la prueba, que es una reflexión inicial en esta entrevista. Si no observa la autoridad, o en este caso el técnico, una prueba palpable, visible dice: ‘no hay indicadores de denuncia, no hay riesgo de afectación’. No hay una línea temporaria exacta, pero recordemos pues que no vamos a esperar un feminicidio, no vamos a esperar un tema de tortura, un tema de mutilación, agresión, una situación extrema. Cualquier tipo de agresión debe ser sesgada”, agregó Chuman.