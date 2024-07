¿Estarías con una persona inmadura? Christian Domínguez sorprendió al contestar lo siguiente

El equipo de Préndete salió a las calles de Lima para conversar con los ciudadanos sobre la disposición a mantener relaciones con personas inmaduras. La encuesta se centró en la pregunta: ¿Estarías dispuesto a estar con una persona que aún no ha madurado o preferirías evitar la responsabilidad de criar a tu pareja? y esto fue lo que respondió el público.

HABLA EL PUEBLO

Los entrevistados expresaron gran rechazo a involucrarse sentimentalmente con individuos que no han alcanzado una madurez emocional. "No porque creo que eso viene ya de casa, su mamá lo tiene que terminar de criar", comentó una transeúnte. "Tienes que ver si puede ser muy atractivo... pero no es una persona que esté preparada para mantener una relación saludable", mencionó otro participante.

La mayoría coincidió en que relacionarse con una persona inmadura es agotador y puede convertirse en una dinámica tóxica. Además, uno de los encuestados señaló que es importante tener responsabilidad afectiva en una relación, definida como la empatía y el cuidado en el trato hacia el otro. La incapacidad de una pareja para desarrollar esta cualidad fue citada como un claro indicativo de inmadurez.

Finalizando la nota, el conductor Christian Domínguez sorprendió al público al revelar que él mismo está en proceso de madurar emocionalmente y que está asistiendo a terapia psicológica para ello.