Samahara Lobatón arroja ropas de Bryan Torres y este asegura que ella abandonará su casa

Nuevamente, Samahara Lobatón y Bryan Torres protagonizan un incidente, pues la joven influencer fue grabada cuando arrojaba la ropa de su pareja por la ventana de su casa, luego de que fueran vistos discutiendo. Esta es la tercera pelea pública de la pareja desde que iniciaron su romance en 2023.

Tras este hecho, Bryan Torres habló sobre su situación con la hija de Melissa Klug en el programa de Magaly Medina.

SE VA DE LA CASA

Bryan Torres confirmó que la relación con la exchica reality había llegado a su fin, además, explicó que, tras las constantes peleas, la situación se ha complicado ya que su familia le está reclamando por la propiedad donde vivían juntos en Chorrillos, y dijo que Samahara tendrá que mudarse con su hija.

Más adelante, ante el cuestionamiento de que la influencer habría remodelado la vivienda con su canje, el cantante aseguró que no es así, pues esa casa ya tenía todos los acabados.

“Yo lo dejé todo ok, con acabados, con baños, con todo el baño ok, lo de la cocina, todo. Ella hizo un canje con una empresa y puso la cabecera de la casa, puso la parte de las maderas de la cocina. La verdad yo no tengo nada ahí, lo que es refrigerador, la verdad nada es mío, porque yo recién me iba a vivir ahí. Yo solamente tenía mi cama y mi ropa y nada más, pero sí tenía todos mis acabados”, aseguró a Magaly TV, La Firme.

Sin embargo, el salsero aseguró que ella no se quedará “en el aire”. “Yo me voy a ser responsable de eso. Yo le dije, o sea, tenemos que irnos, ¿no? Tú por tu lado, yo por mi lado. Hemos quedado en que ella se va a llevar todo y solamente le debo la suma de 8000 soles, que sí se los voy a pagar. Nada más. O sea, va a sacar cada mueble que le pusieron, lo va a sacar y se lo va a llevar a otro lado. Ella me dijo que sí, que le iba a sacar todo”, señaló.

CONFIRMA EMBARAZO

En tanto, el salsero, se refirió a las imágenes donde Samahara arroja sus cosas por la ventana, explicó que no agredió a la influencer y confirmó que ella está embarazada. Dijo que asumirá la responsabilidad de cuidar al bebé, pero reafirmó que su situación de pareja ha llegado a su fin.