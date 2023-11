Rocío Miranda se quiebra al revelar que su hijo con autismo fue víctima de agresión

Después de que una mujer denunciará a la niñera que se encargaba del cuidado de un niño con autismo de agresión contra el pequeño, la conductora de Préndete, Rocío Miranda se quebró tras revelar que su menor también paso por el mismo hecho.

En declaraciones, Miranda contó que el comportamiento de su niño cambio repentinamente, sin imaginar que esto se habría producido por maltratos de la persona encargada de vigilar por su bienestar.

“Soy madre de un pequeño con TEA severo porque ni siquiera habla, no se puede comunicar (…) Mi pequeño paso por algo similar, me indigna que mujeres así traten así a los pequeños (…) Veo que mi hijo pasó por una situación parecida, no tengo las pruebas. Mi pequeño cambio en su comportamiento”, señaló Rocío con lagrimas en los ojos.

INTERVENCIÓN DEL MIMP

Ante el aumento de casos de agresión contra personas con habilidades diferentes, Rocío Miranda hizo un llamado a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Nancy Tolentino a informar a la sociedad sobre este tipo de temas para que se tengan mayor conocimiento.

“La ministra de la Mujer tiene que empaparse con estos pequeños y pueda albergar a todos estos niños e informar a la sociedad sobre este tema”, recomendó.