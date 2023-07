Cientos de colectiveros llegan hasta el MTC: “no nos dejan trabajar”

Cientos de colectiveros acompañados con arengas y pancartas se dirigieron al Ministerio de Transporte y Comunicaciones para exigir la salida del presidente de la ATU, hacer presente su molestia frente a los altos costos de las papeletas y por último, solicitan la formalización de su sector.

“Yo he hipotecado mi vivienda para comprar mi vehículo, lo he comprado y con eso he estado pagando la hipoteca”, la señora señala que la ATU la despojó de su herramienta de trabajo y que ahora se encuentra vendiendo golosinas para poder pagar su casa.

HOMBRE QUE QUEMÓ SU CARRO SE PRONUNCIA

Hace unas semanas, en video del conductor, identificado como Kevin Maik Gómez Tambini, se hizo viral tras decidir quemar su carro al ser intervenido por la Policía Nacional y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, con el fin de evitar que su vehículo sea traslado al depósito y tener que pagar las numerosas multas que mantenía.

“El señor Aguilar está monopolizando el transporte, nos están robando”, expuso el colectivero que no dudo en sumarse a esta manifestación.

Informan que la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, va a sostener una reunión con un grupo de voceros de los colectiveros con el fin de llegar a algún acuerdo.

“Están robando, matando, violando y, sin embargo, la policía ha puesto una persecución salvaje contra nosotros, no nos dejan trabajar”, expuso uno de los manifestantes.