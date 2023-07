Mujer atropellada por Néstor Villanueva recibe ayuda, pero no por parte del cantante

Vanessa, la mujer que acusa al cantante Néstor Villanueva de atropellarla y no hacerse cargos de los gastos médicos, está recibiendo ayuda para el tratamiento de su rodilla gracias a la denuncia que hizo a las cámaras de Panamericana Televisión.

El doctor Luis Cotillo, especialista en traumatología, se comunicó con la agraviada para poder realizarle la operación quirúrgica que tanto necesita y no puede pagar.

EL CASO

Como se recuerda, Vanessa denuncia que desde hace dos meses tiene la rodilla lesionada y debe movilizarse solo con muletas a causa del accidente suscitado el último 27 de mayo. Ella señala que se encontraba circulando por la plaza de la Bandera, en el distrito de Pueblo Libre, cuando fue embestida por la expareja de Florcita Polo.

"Yo iba dirigiéndome a mi casa, cruzando el Paso de los Andes y fui investida por una camioneta que iba conducida por el señor Néstor Villanueva. En ese momento todo el mundo que estaba al alrededor saltó para poder detenerlo, la gente me ayudó porque no podía levantarme de la pista. Yo con todo el dolor me subí a su camioneta porque el señor quería irse, y en ese momento me dijo 'señora estoy apurado le doy 50 soles'", narró.

Indica que tras el hecho, fue trasladada a una clínica, pero es ahí donde la situación empezó a complicarse, ya que le hicieron una serie de promesas que jamás cumplieron y ahora se ha convertido en una disputa legal.

"En ese momento vino una Briggitte Alcantáro que me dijo que era su abogada, me dijo que el SOAT no lo aceptaban en la clínica, pero me señaló que querían apoyarme, que lo iban a hacer de manera particular, ya que le importaba mi salud y que ellos iban a cubrir desde el día uno hasta el final del tratamiento. Me confirmó que no me preocupara, que él me iba a apoyar, que iba a dejar una atestado un acta en la comisaría que si ellos me llegasen a fallar yo podía poner mi denuncia sin ningún problema", manifestó.

"Días después que habíamos quedado para la resonancia, porque mi rodilla estaba tan hinchada que no se podía ver cuál era el problema, contacté a la abogada, me dijo en ese momento que ya no era su abogada que solo lo había asistido porque era su amiga y lo había asistido ese día. Me mandó el número el señor Néstor Villanueva, entonces le escribí, no me respondió. Al día siguiente, lo llamé de otro número y me contestó la representante artística, me dijo de que yo supuestamente he dicho a una amiga que él me había dejado abandonada por ahí y que lo había publicado en una página de tal Rodrigo y que por eso ya se iba a ver de manera legal", agregó.

Lo que más indigna a Vanessa ahora es que el exsuegro de Susy Díaz la esta acusando por atentar contra su dignidad.