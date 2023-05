Abogado de padres de escolar que murió tras ingerir pastillas: "Pedimos acelerar las investigaciones"

Desde los exteriores del Hospital Cayetano Heredia, se pronunció el abogado de los padres de la menor que murió tras ingerir benzodiazepina en un colegio en Independencia, de acuerdo a los resultados del laboratorio, y pidió a las autoridades acelerar las investigaciones pues la institución educativa estaría demorando en entregar las imágenes de las cámaras de seguridad.

"La directora me dijo que ella es la más interesada en que se conozca la verdad, pero yo no le creo nada, ella tenía la carpeta fiscal en el escritorio y no hizo nada", señaló el abogado Mario Arribas en Préndete.

En otro momento la defensa de los padres señaló que la familia descarta que la menor haya participado en un reto viral de las redes sociales, por lo que pide no considerar esa versión. Además, detalló que se habría caído en una serie de irregularidades en la que el colegio y la posta médica estarían inmersa en diferentes delitos.