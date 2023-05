Ale Venturo confirma fin de la relación con Rodrigo Cuba

Ale Venturo no dará marcha atrás, así lo confirmó en un programa periodístico, pero no dio razones por las que decidió poner fin a la relación con el ‘Gato’ Cuba, quien es padre de su hija.

Se mostró visiblemente afectada por la reciente ruptura, pero aseguró que seguirá adelante por su hija y le deseó lo mejor al futbolista. “Vamos a seguir adelante, fuertes mamá leona para siempre, anda más. Le deseo lo mejor a él y a todos. Paz y amor, pero por favor, respeten ahora el dolor”, dijo a las cámaras de Magaly TV, La Firme.

La empresaria reveló que no se encuentra bien, pero que esta situación no la detendrá. “Obviamente que no estoy bien, pero ya, todo para adelante. Por mis hijas todo y para adelante, como leona. Gracias”, finalizó Venturo.

Por el momento el futbolista ha evitado pronunciarse y, al igual que la empresaria, ha borrado imágenes con su expareja, además, editó un mensaje del Día de la Madre, donde le dedicaba unas palabras a ella y a su madre.

A LADO DE MELISSA Y ANTHONY ARANDA

Mientras Ale Venturo confirmaba su separación, Rodrigo Cuba se dejó ver con Melissa Paredes, Anthony Aranda y su hija. Cabe destacar que el bailarín y Paredes han oficializado su relación, pues Aranda le pidió matrimonio en uno de sus viajes de vacaciones y no han dejado de mostrar su amor por redes sociales.

Con información de Infobae