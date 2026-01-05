Caracas amanece semiparalizada tras el fin de semana político más tenso del año: "Parece un feriado"

El inicio de la semana laboral en Venezuela transcurre de manera atípica. Así lo describió la periodista Carolina Bigott, corresponsal en Caracas, quien informó que este lunes 5 de enero no se ha producido la reincorporación regular a las actividades laborales ni escolares, pese a haber culminado las fiestas de fin de año. Desde una de las zonas financieras del este de la capital, señaló que el movimiento vehicular y peatonal es mínimo. “Hoy, cuando ya debería ser la incorporación tanto de actividades laborales como escolares, pues no se ha dado”, afirmó durante un enlace en vivo.

Bigott explicó que, aunque algunos comercios han empezado a abrir de forma gradual, el panorama dista mucho de lo habitual. “Hay más carros que el fin de semana, pero no es lo normal; esto parece un feriado”, sostuvo, al remarcar que se trata de un sector donde operan oficinas, supermercados y empresas de gran afluencia. Añadió que el sábado el cierre fue total y que recién este lunes se observa cerca de un 60 % de reactivación comercial, sin que ello se refleje en la presencia de ciudadanos en las calles.

Colectivos armados y ausencia de señales institucionales agravan la incertidumbre

La corresponsal también advirtió que el temor ciudadano está vinculado a la presencia de grupos armados progobierno. Tras cubrir una movilización convocada por el chavismo, indicó que “la cantidad de armas que había fue increíble” y denunció que los llamados colectivos han recorrido la ciudad “amedrentando e intimidando a la gente, a los opositores, para que no salgan a trabajar”. Este escenario, señaló, contribuye a que muchas personas opten por permanecer en sus casas.

En el plano político, Bigott remarcó que la situación se mantiene sin claridad institucional. Precisó que Delcy Rodríguez no ha emitido nuevos pronunciamientos durante la mañana y que su último mensaje fue difundido la noche anterior vía Telegram, en el que manifestó su disposición a recomponer relaciones con Estados Unidos. “Hasta esta hora ella no ha asistido al Parlamento y se entiende que no lo hará”, afirmó, subrayando que no se han cumplido los pasos formales que normalmente acompañan una presidencia encargada.

Finalmente, respecto al liderazgo opositor, la periodista fue enfática al describir el respaldo ciudadano hacia María Corina Machado. En contraste con declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, Bigott aseguró que “la realidad del venezolano es que el 70 % espera la llegada de Machado”. Añadió que, para un amplio sector de la población, ella sigue siendo la principal figura para encabezar un eventual proceso electoral frente al chavismo, aunque el rumbo político inmediato continúa marcado por la incertidumbre.