Mejor amigo de Pamela Franco confirma que cantante no está embarazada

Dilver García, entrenador y mejor amigo de Pamela Franco, rompió su silencio luego de los rumores que circularon sobre un posible embarazo de la cantante con Christian Cueva, y desmintió dicha versión.

"Yo no creo que esté embarazada porque la tengo todos los días casi cerca y eso es algo imposible. Estamos entrenando con peso. ¿Tú crees que estaría embarazada haciendo ejercicio con peso? Ahí está la respuesta. Es imposible", dijo en diálogo con Préndete.

También se refirió a Pamela López, expareja de Cueva, quien fue denunciada por amenazas de muerte por una examiga y cuestionó la credibilidad de la denunciante señalando que "las mentiras tienen patas cortas" y que han salido personas a afirmar cosas sobre su pasado. "Si todas tantas personas están afirmando, ¿Qué puedo decirte?", agregó, en alusión a testimonios de Dayrón, Anelhí y otros.

Habla sobre abogado compartido

Consultado sobre si afecta que Christian Cueva y la amiga de Pamela López compartan el mismo abogado, García restó importancia al hecho. "No creo porque es parte la mamá de su hijo. Ellos tienen cosas legales que tienen que respetar. Que deben mantener respeto y distancia, pero si cumplen las leyes, ¿qué podemos hacer?", manifestó.

Mensaje para detractores de Pamela Franco

Finalmente, Dilver García aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a quienes critican a su amiga. "Para los detractores, para los fans equivocados, cuando uno está siendo feliz y está ocupado con el trabajo, el amor, el hijo, todo marcha bien, ¿qué te queda? Mirar de frente. Si hablan es porque nos está yendo bien", sentenció.