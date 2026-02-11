Ivana Yturbe y Beto da Silva suspenden boda 2026 y desatan rumores

La modelo Ivana Yturbe y el futbolista Beto da Silva sorprendieron al anunciar que su esperado matrimonio no se realizará este año. La pareja explicó que priorizará proyectos personales y familiares, mientras crecen las especulaciones sobre un posible embarazo. Las declaraciones se dieron en medio de rumores que ya generan revuelo en redes sociales y en la farándula peruana.

Prioridades familiares y agenda deportiva frenan boda

Ivana Yturbe confirmó que la boda que tenía prevista junto a Beto da Silva para el 2026 fue suspendida temporalmente debido a nuevos objetivos familiares y laborales. “Este año no se da, tenemos diferentes objetivos. Un matrimonio no se planea en dos días”, señaló la modelo, destacando que actualmente existen prioridades que están por encima de la celebración. Por su parte, el delantero explicó que su participación en un torneo de fútbol a mitad de año también complicó la organización del evento.

La noticia generó sorpresa entre sus seguidores, ya que la pareja había compartido anteriormente su ilusión por concretar el matrimonio. A pesar de ello, ambos dejaron en claro que la relación continúa estable y que la decisión responde únicamente a ajustes en sus planes a corto plazo.

¿Nueva etapa familiar?

Durante sus declaraciones, Ivana Yturbe dejó entrever que podrían estar buscando agrandar la familia, lo que desató especulaciones sobre un posible embarazo. Aunque no confirmó estar en la dulce espera, sus palabras despertaron curiosidad entre los fans y en el mundo del espectáculo peruano. “Con la nueva noticia es algo que también anhelamos”, expresó Beto da Silva, alimentando aún más los comentarios en redes sociales.

La influencer también aseguró que la suspensión de la boda no debe interpretarse como algo negativo, sino como una decisión tomada con madurez. “Si algo no se da, es porque algo mejor se viene”, manifestó, resaltando que confía en que el matrimonio se realizará en otro momento. Mientras tanto, la pareja continúa enfocada en sus proyectos personales y en su vida familiar, manteniendo la expectativa sobre los próximos anuncios que podrían confirmar esta nueva etapa.