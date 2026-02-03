Pamela López le responde con todo a la Franco: "Trabajo mucho más que tú"

Tras las fuertes declaraciones de Pamela Franco a las cámaras de Préndete dirigidas a Pamela López donde la mandó a trabajar, la popular "Kitty Pam" no dudó en responder y minimizó lo dicho por la cantante.

"Creo que para dar consejos, no solamente hay que hacerlo, sino parecerlo. Entonces, no la voy a escuchar jamás a ella y si trabajo, trabajo mucho y más que tú", dijo la empresaria a las cámaras de Préndete.

López indicó que " su trabajo no solamente está fuera de casa", también está dentro de su hogar. Al ser consultada que a Pamela Franco le preocupa los sentimientos de su actual pareja Christian Cueva, solo atinó a reírse.

Pamela Franco defiende a Cueva y cuestiona a la López

Como se recuerda, Pamela Franco señaló que el popular 'Aladino' es un ser humano que siente y se ha dado cuenta que esto no va a parar nunca. En otro momento, dijo que "no hay crimen perfecto", en relación a una supuesta infidelidad por parte de Pamela López.