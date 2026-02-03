Panamericana Televisión inaugura moderno switcher y anuncia nueva etapa tecnológica

Panamericana Televisión dio un paso clave en su proceso de modernización con la inauguración oficial de un nuevo switcher, equipo fundamental para la producción y transmisión televisiva. La presentación contó con la participación de ejecutivos, artistas y trabajadores del canal, quienes resaltaron la apuesta por la tecnología y el fortalecimiento de la producción nacional.

Modernización tecnológica y nuevos proyectos

Durante el evento, el gerente general Leonardo Bigott y la empresaria Susana Umbert destacaron que esta inversión marca el inicio de una nueva etapa para la televisora. Según indicaron, el objetivo es mejorar la calidad de la señal y ampliar la oferta de contenidos, incluyendo el estreno de nuevas producciones que buscan posicionar nuevamente al canal entre los más vistos.

El comediante Jorge Benavides, quien regresa a la pantalla con su programa "JB Noticias" este fin de semana, celebró la renovación tecnológica y señaló: “Esta es la primera piedra y este canal se va a convertir (…) nuevamente en el número uno”. Asimismo, resaltó el trabajo en equipo detrás de la modernización que impulsa Panamericana Televisión.

Bendición, figuras invitadas y expectativa por la nueva parrilla

La ceremonia estuvo acompañada por una bendición especial realizada por un sacerdote, mientras que la conductora Karla Tarazona, junto a otros miembros del canal, participó del recorrido por las instalaciones. El ambiente estuvo marcado por el entusiasmo del equipo técnico y artístico ante el inicio de una etapa que promete cambios importantes en la programación.

Directivos y conductores coincidieron en que el nuevo switcher permitirá optimizar el audio, video y la producción en vivo, además de fortalecer proyectos próximos como el estreno del programa de Jorge Benavides y otras propuestas que aún se mantienen en reserva. Desde la gerencia señalaron que la modernización busca consolidar una parrilla renovada y reforzar la presencia del canal en los hogares peruanos con tecnología de última generación.